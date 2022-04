Stiri pe aceeasi tema

Slovacia va actiona la fel ca Uniunea Europeana impotriva solicitarilor Rusiei privind plata gazului in ruble, a declarat premierul Eduard Heger, dupa ce un ministru a ridicat optiunea platii in ruble daca va fi necesar pentru mentinerea livrarilor de gaz rusesc, potrivit Reuters.

Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a informat vineri Comisia Europeana, anunța Reuters.

Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, informeaza Agerpres , care preia Reuters.

Rusia nu renunța la cererea de a-i fi platite gazele in ruble și spune ca va veni, pana joi, cu aranjamente practice prin care acest lucru poate fi facut, relateaza Reuters. Anunțul rușilor vine in ciuda raspunsului anterior al mai multor țari europene care au spus ca o asemenea solicitare din partea…

Piața europeana a energiei a fost in ceața in aceste zile dupa anunțul președintelui Putin potrivit caruia Rusia va cere tuturor țarilor „neprietenoase" sa plateasca pentru gaz in ruble. Mai mult, Putin a ordonat bancii centrale și guvernului sa stabileasca procedura pentru astfel de tranzacții in cel…

Uniunea Europeana este pregatita sa suporte consecintele economice pentru impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei, care vor putea sa apara in primul rand de pe urma unor preturi mai mari la energie, au declarat vineri o serie de oficiali europeni, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa si Reuters. Interzicerea accesului Rusiei la sistemul bancar…

- UE a respins solicitarea Ucrainei de a impune un alt pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pentru a preveni izbucnirea razboiului, conform declaratiilor Inaltului Reprezentat pentru politica externa a UE, Josep Borrell, informeaza Reuters.