Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac a anunțat miercuri ca a decis sa impuna un lockdown pentru toți cetațenii timp de doua saptamani, pentru a ține sub control creșterea puternica a cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Țara a urmat astfel exemplul Austriei, care a intrat luni oficial in lockdown…

- Guvernul slovac a urmat miercuri exemplul Austriei vecine si a decis impunerea unui lockdown de doua saptamaniGuvernul slovac a urmat miercuri exemplul Austriei vecine si a decis impunerea unui lockdown de doua saptamani pentru a stavili inmultirea accelerata a cazurilor de COVID 19, in timp ce numarul…

- Guvernul slovac a urmat miercuri exemplul Austriei vecine si a decis impunerea unui lockdown de doua saptamani pentru a stavili inmultirea accelerata a cazurilor de COVID-19, in timp ce numarul spitalizarilor a atins un nivel critic si rata vaccinarii este sub 50%, relateaza Reuters.

- Dupa ce Austria a anunțat oficial lockdown total la nivel național, tot mai multe țari ale lumii intensifica discuțiile legate de o noua carantina. Intre timp, guvernele au impus deja masuri mai aspre pentru a limita raspandirea in masa a coronavirusului. Ultimul val al pandemiei de Covid-19 a lovit…

- Slovacia va impune de luni restrictii de mobilitate persoanelor nevaccinate impotriva SARS-CoV-2, care nu vor mai putea intra in restaurante, magazine care comercializeaza bunuri neesentiale si centre comerciale sau asista la evenimente sportive - urmand modelul Austriei, relateaza EFE.

- Austria a anuntat vineri ca interzice accesul in cafenele, restaurante si frizerii persoanelor nevaccinate cu schema completa impotriva Covid-19, pe masura ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an iar guvernul se lupta sa-i convinga pe cei care refuza sa se vaccineze, potrivit…

- Record de cazuri de Covid in Bulgaria. Nu exclud lockdown-ul total! Bulgaria a inregistrat un nou record de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 24 de ore – 6.813 noi cazuri au fost raportate in țara cu cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana, aflata imediat in urma Romaniei, relateaza …

- Guvernul britanic va apela la lockdown doar ca ultima solutie impotriva COVID-19, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, dupa ce ministrul sanatatii a afirmat ca nu se asteapta ca aceasta masura sa mai fie folosita in viitor, transmite Reuters. ‘Abilitatea de a decide acest…