Slovacia va suspenda temporar importurile de cereale si de alte produse selectate din Ucraina, a transmis luni guvernul de la Bratislava, informeaza Reuters si TASR, citate de Agerpres. Un grup de lucru interministerial se va intalni in cursul zilei in acest scop. Slovacia se alatura astfel Poloniei si Ungariei, care au interzis in weekend importul de cereale din Ucraina. Comisia Europeana a calificat aceste masuri comerciale unilaterale drept inacceptabile. Potrivit TASR, afacerile fermierilor slovaci nu pot concura cu cerealele ieftine din Ucraina si risca sa nu poata supravietui. Ministerul…