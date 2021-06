Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele Spaniei si Poloniei au terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata pe stadionul „La Cartuja” din Sevilla, contand pentru Grupa E la EURO 2020. Spaniolul Alvaro Morata a deschis scorul in minutul 26, iar Robert Lewandowski a restabilit egalitatea dupa pauza, in minutul 54.…

- Selectionerul Slovaciei, Stefan Tarkovic, spera ca va exista ''un mic miracol impotriva Spaniei'', in ultimul meci al echipei sale in Grupa E de la EURO 2020, transmite AFP. Chiar daca a fost invinsa vineri de Suedia (0-1) dupa un meci in care nu a avut niciun sut pe spatiul…

- Suedia și Slovacia se intalnesc vineri, de la ora 16:00, in runda secunda a grupei E de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. In prima runda a grupei E, Suedia a remizat cu Spania, scor 0-0, iar Slovacia a invins Polonia, scor 2-1. Suedia - Slovacia,…

- Campionatul European de fotbal continua marți, 15 iunie, cu alte doua meciuri. De la ora 19:00, Ungaria va intalni reprezentativa Portugaliei, la Budapesta, iar de la 22:00, Germania va primi vizita Franței, la Munchen. Ambele partide vor conta pentru Grupa F a competiției. EURO 2020 este gazduit de…

- Polonia și Slovacia se intalnesc azi, de la 19:00, in prima partida a Grupei E de la EURO 2020. Confruntarea va avea loc in Rusia, la St. Petersburg, iar naționala lui Lewandowski e cotata cu prima șansa la casele de pariuri. Polonezii au ca obiectiv calificarea in fazele eliminatorii ale Campionatului…

- ​Nationala de volei feminin a României va întâlni reprezentativele Turciei, Olandei, Ucrainei, Finlandei si Suediei în grupa D a Campionatului European, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca, între 18-25 august.Componenta celorlalte trei grupe este:Grupa A: Serbia,…

- Autoritatile basce a anuntat, miercuri seara, ca UEFA a decis ca Bilbao sa nu gazduiasca meciuri de la Campionatul European din acest an.“UEFA a trimis o informare conform careia a luat în mod unilateral decizia de a retrage stadionul San Mames de la gazduirea meciurilor de la Euro-2020”,…