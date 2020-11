Stiri pe aceeasi tema

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Luna noiembrie aduce noi restrictii si pentru Austria. De marti se impune carantina partiala.Noile restrictii inchid restaurantele, barurile si facilitatile recreative. Totodata, cancelarul Sebastian Kurz spune ca austriecilor le va fi interzis sa iasa din case intre ora opt seara si…

- Aproape jumatate din intreaga populatie a Slovaciei a realizat sambata teste pentru depistarea COVID-19, in cadrul primei zile a unei campanii nationale, cu durata a doua zile, care, spera guvernul, va contribui la incetinirea ritmului crescut al infectarilor fara sa fie nevoie de impunerea unei…

- Noiembrie se anunța o luna a restricțiilor in cele mai multe state europene. Austria, Portugalia și Anglia sunt țarile care au anunțat ieri noi masuri in incercarea de a opri infectarile cu noul coronavirus.

- Austria si Portugalia se alatura unui numar tot mai mare de state europene care impun noi restrictii pentru combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, guvernele celor doua state anuntand instaurarea unei carantine partiale in cursul urmatoarelor zile.

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- Finlanda a impus restrictii asupra calatoriilor dinspre majoritatea tarilor Uniunii Europene, laudandu-se acum cu politica frontaliera "cea mai stricta" din blocul comunitar.In aceeasi zi, o alta tara nordica, Norvegia, a adaugat Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Austria si unele regiuni din Suedia si…