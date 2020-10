Slovacia si Republica Ceha au anuntat joi ca si-au rechemat ambasadorii din Belarus, dupa decizii similare ale Poloniei si statelor baltice, intr-un context de tensiuni intre Minsk si aceste tari, transmit AFP si Reuters.



''Am decis sa-l chem pe seful misiunii noastre de la Minsk pentru consultari in Slovacia, in semn de solidaritate cu Lituania si cu Polonia. Masurile luate de autoritatile din Belarus impotriva altor state membre UE sunt inacceptabile. UE ramane unita in sprijinul sau pentru poporul din Belarus'', a scris pe Twitter ministrul de externe slovac Ivan…