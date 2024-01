Slovacia reia cooperarea cu Rusia Noul ministru al culturii din Slovacia, Martina Simkovicova, a anulat interdicția de cooperare cu Rusia și Belarus in domeniul culturii. Informația aparține publicației Pravda.Spravy. "Exista zeci de conflicte militare in lume și, in opinia noastra, artiștii și cultura nu ar trebui sa plateasca pentru asta", a comentat ministerul decizia lui Simkovicovicova, relateaza haqqin.az De remarcat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania - au convenit vineri sa construiasca "o linie de aparare" comuna la granita lor cu Rusia si Belarus pentru a contracara eventuale amenintari militare, in contextul invaziei ruse in Ucraina, au anuntat Ministerele Apararii eston si leton.

- UPDATE 13:10 - Lavrov acuza o campanie ”agresiva și ilegitima” impotriva Rusiei. ”Occidentul nu manifesta nici cel mai mic interes de a rezolva razboiul”Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, in cadrul briefingului anual susținut la Moscova, o campanie „agresiva și ilegitima” a Occidentului…

- Consumul de electricitate a atins cele mai ridicate niveluri din aceasta saptamana, in conditiile in care temperaturile au scazut la -15 °C in multe parti ale tarii, a declarat operatorul de retea Ukrenergo. „Nivelul de consum continua sa creasca din cauza scaderii considerabile a temperaturii in intreaga…

- Rusia va considera folosirea avioanelor de vanatoare F-16 de la bazele aeriene din Polonia, Romania și Slovacia ca fiind participarea acestor trei țari la conflictul din Ucraina.Acest avertisment a fost facut de șeful delegației Rusiei la negocierile de la Viena privind securitatea militara și controlul…

- David Arahamia, liderul partidului "Slujitorul poporului" si cel care a condus delegatia ucraineana la negocierile de "pace" cu rusii din Belarus si Turcia in 2022, a declarat ca delegatia rusa a promis pace Kievului in schimbul refuzului de a adera la NATO, dar ucrainenii nu i-au crezut, scrie pravda.com.ua.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ajutorul a trei țari, printre care și Romania, pentru electricitate, dupa ce Ucraina a fost extrem de afectata de bombardamentele rușilor.Operatorul rețelei naționale de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat ca se confrunta cu o situație extrem…

- O rețea formata din 16 cetațeni din Ucraina, Belarus și Rusia, care ar fi spionat pentru Moscova și ar fi pregatit acțiuni de sabotaj la granița dintre Polonia și Ucraina, a fost destructurata. Cei 16 au fost arestatați de autoritațile din Polonia, iar Parchetul national din Varșovia a trimis miercuri…

- Incidentul nefericit care s-a produs pe 16 noiembrie in curtea Președinției, acolo unde președintele Austriei a fost mușcat de Codruț, ciinele adoptat de administrația prezidențiala, a facut inconjurul lumii. Unele dintre cele mai celebre redacții de presa – Reuters și Politico au publicat știrea. Subiectul…