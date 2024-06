Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a pierdut neașteptat la debutul in grupa E de la Euro 2024, 0-1 in fața Slovaciei. Belgienii acuza arbitrajul brigazii conduse de Halil Umut Meler. Belgia era vazuta de specialiști mare favorita a grupei E, una din care mai fac parte Romania, Slovacia și Ucraina. „Dracii roșii” au ratat startul.…

- Vazuta printre favoritele la EURO 2024, Belgia a inceput cu stangul: 0-1 cu Slovacia in primul meci # Dupa meci, naționala lui Domenico Tedesco a incercat sa se regrupeze imediat. Fluierul de final a insemnat startul bucuriei in randurile slovacilor. Fanii au inceput sa cante, iar cei de pe banca au…

- O echipa a Gazetei Sporturilor a asistat la partida Belgia - Slovacia de pe stadionul din Frankfurt și va prezinta 9 detalii intrigante din timpul partidei. Astazi, naționala Romaniei a obținut o victorie uriașa, 3-0 cu Ucraina, doar al doilea succes al „tricolorilor” la un turneu final de Campionat…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, i n partida de debut de la EURO 2024, ca este o zi unica pentru el si ca le multumeste fanilor romani de la Munchen pentru momentele traite. „Cred ca dupa nasterea fetitelor mele…

- Belgia, adversara Romaniei la EURO 2024, are mari probleme de lot inainte de startul turneului final din Germania. Selecționerul Domenico Tedesco mai are doar 5 fundași apți pentru prima partida din grupa. Belgia va juca primul meci la Campionatul European pe 17 iunie, cu Slovacia, in aceeași zi cu…

- Belgia a invins-o pe Luxemburg, scor 3-0, intr-un meci amical jucat inainte de Campionatul European din Germania, care se va disputa intre 14 iunie și 14 iulie. Belgia a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Romania, Ucraina și Slovacia. Romania și Belgia se vor intalni pe 22 iunie, pe stadionul RheinEnergie,…

- Capitanul reprezentativei Ucrainei, Oleksandr Zincenko, a declarat, marti seara, ca este foarte mandru pentru echipa sa, care a reusit calificarea la Euro-2024, dupa victoria, scor 2-1 cu Islanda, din play-off, relateaza Reuters, potrivit news.ro Calificarea Ucrainei la turneul final Euro 2024 a…