- Presedinta Slovaciei, Zuzana Caputova, a declarat ca intentioneaza sa incredinteze formarea viitorului guvern lui Igor Matovic, liderul partidului OLaNO (''Oameni Obisnuiti si Personalitati Independente'', conservator), a carui prioritate este lupta impotriva coruptiei, castigator al alegerilor legislative…

- Formarea unui nou guvern in Slovacia dupa alegerile legislative desfasurate sambata se anunta complicata, formatiunea conservatoare OLaNO, care a castigat scrutinul, neexcluzand posibilitatea sa imparta puterea in cadrul unei majoritati cu partidul de extrema-dreapta Sme Rodina (''Suntem o Familie''),…

- Un partid anticoruptie a castigat alegerile parlamentare din Slovacia, la un an de la asasinarea unui jurnalist de investigatii, Jan Kuciak, si a logodnicei sale, dupa ce dezvaluise legaturile dintre oameni de afaceri si politicieni. Scrutinul s-a bucurat de o participare-record la urne, de 65%, potrivit…

- Partidul de centru-dreapta anticoruptie OLaNO, aflat in opozitie, a iesit invingator la alegerile legislative de sambata din Slovacia, cu 25% din voturi, devansandu-i pe populistii de la guvernare, conform rezultatelor aproape complete, informeaza AFP si Reuters. "Oamenii vor ca noi sa curatam Slovacia.…

