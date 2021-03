Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta slovaca Zuzana Caputova i-a cerut marti premierului Igor Matovic sa demisioneze, in vederea formarii unui nou Guvern, relateaza Reuters potrivit news.ro ”Este inevitabil ca premierul sa permita, prin demisia sa, incheierea unui acord intre partenerii coalitiei, in vederea unei reconstruiri…

- Premierul Slovaciei, Igor Matovic, a anunțat ca este „dispus sa demisioneze” in anumite condiții pentru a pune capat crizei politice din țara, provocata de decizia Guvernului de a cumpara vaccin rusesc Sputnik V, inainte ca acesta sa fie aprobat in Uniunea Europeana, relateaza Euronews.

- Criza guvernului cvadripartit din Slovacia s-a acutizat miercuri, odata cu demisia vicepremierului liberal Richard Sulik, aflat in conflict cu premierul conservator Igor Matovic pe tema gestionarii epidemiei COVID-19 si in special in privinta achizitiei vaccinului rusesc Sputnik V, decisa de seful…

- Presedintele Slovaciei, Zuzana Caputova, l-a suspendat din functie pe directorul serviciului de informatii . Decizia a fost luata dupa ce Vladimir Pcolinsky a fost retinut in cadrul unei investigatii de coruptie. Pcolinsky a fost numit in functie de premierul Igor Matovic, a carui campanie electorala…

- Se pare ca printre motivele tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare s-ar afla și decizia premierului slovac, Igor Matovic, de a achizitiona doze de vaccin rusesc Sputnik V, decizie luata fara niciun fel de consultare. Unul dintre partide a amenintat ca va parasi coalitia, iar altul a cerut…

- Ministrul slovac al sanatatii a declarat joi ca va demisiona pentru a ajuta la dezamorsarea tensiunilor asupra livrarilor de vaccinuri anti-coronavirus care au zguduit coalitia de guvernare cvadripartita, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu a doua cea mai mare din lume rata de deces…

- Coalitia guvernamentala cvadripartita din Slovacia trece prin tensiuni dupa ce premierul Igor Matovic a dispus cumpararea unor doze de vaccin rusesc Sputnik V fara acordul partidelor aflate la guvernare, scrie miercuri agentia Reuters, potrivit AGERPRES. Acest guvern a avut frecvent disensiuni…

- Slovacia ar putea incepe negocieri pentru a achizitiona vaccinul rusesc Sputnik V, chiar daca acesta nu este autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), au indicat marti oficiali de la Bratislava, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. 'Este oportun pentru guvern sa inceapa discutii…