Slovacia: Premierul Igor Matovic, pregătit să demisioneze pentru a soluţiona criza din coaliţia guvernamentală Premierul slovac Igor Matovic s-a declarat duminica pregatit sa demisioneze, pentru a pune capat crizei din interiorul coalitiei guvernamentale, daca partenerii de coalitie accepta unele conditii, printre care un post ministerial pentru el insusi, relateaza Reuters. Coalitia guvernamentala de la Bratislava, formata din patru partide, a avut de suferit in special de pe urma manierei lui Matovic de a gestiona unele dosare. Anterior in aceasta luna, seful executivului slovac a dispus achizitionarea vaccinului rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 fara a se consulta cu partenerii sai din coalitia guvernamentala.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza guvernului cvadripartit din Slovacia s-a acutizat miercuri, odata cu demisia vicepremierului liberal Richard Sulik, aflat in conflict cu premierul conservator Igor Matovic pe tema gestionarii epidemiei COVID-19 si in special in privinta achizitiei vaccinului rusesc Sputnik V, decisa de seful…

- Ministrul slovac al sanatatii a declarat joi ca va demisiona pentru a ajuta la dezamorsarea tensiunilor asupra livrarilor de vaccinuri anti-coronavirus care au zguduit coalitia de guvernare cvadripartita, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu a doua cea mai mare din lume rata de deces…

- Premierul slovac Igor Matovic a prezentat joi scuze Ucrainei dupa ce a sugerat in gluma ca Rusia poate sa ia Transcarpatia ca plata pentru livrarea catre Slovacia a dozelor de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19, relateaza agentiile de presa Reuters si Ukrinform. Matovic nu si-a consultat partenerii…

- Coalitia guvernamentala cvadripartita din Slovacia trece prin tensiuni dupa ce premierul Igor Matovic a dispus cumpararea unor doze de vaccin rusesc Sputnik V fara acordul partidelor aflate la guvernare, scrie miercuri agentia Reuters, potrivit AGERPRES. Acest guvern a avut frecvent disensiuni…

- Slovacia - tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza COVID-19 pe cap de locuitor in ultima saptamana in lume, conform site-ului Our World in Data - a primit luni primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, dintr-un total de 2 milioane de doze comandate Rusiei, a declarat luni premierul slovac…

- Slovacia ar putea incepe negocieri pentru a achizitiona vaccinul rusesc Sputnik V, chiar daca acesta nu este autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), au indicat marti oficiali de la Bratislava, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. 'Este oportun pentru guvern sa inceapa discutii…

- Budapesta incearca sa depașeasca problemele europene cauzate de reducerea livrarilor de vaccinuri apeland la serul Sinopharm, produs in China, scrie Reuters. Ungaria ar fi prima țara din UE care incheie un contract cu China pentru furnizarea acestui vaccin, dupa ce a facut deja un pas semnificativ pentru…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia…