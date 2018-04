Stiri pe aceeasi tema

- Seful unitatii anticoruptie a politiei slovace a demisionat joi, numele sau fiind mentionat in una din anchetele ziaristului de investigatie asasinat luna trecuta, a carui ucidere a dus la o schimbare de guvern in Slovacia, relateaza AFP conform agerpres.ro. Demisia lui Robert Krajmer intervine…

- Noi proteste de amploare in Slovacia, dupa demisia premierului Robert Fico. Aproximativ 65.000 de oameni au ieșit in strada pentru a cere alegeri anticipate. Este a treia saptamana cand astfel de manifestații de amploare au loc la Bratislava, pe fondul scandalului provocat de asasinarea jurnalistului…

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta in special de opozitie, in contextul asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, un caz care a provocat o unda de soc nu doar in Slovacia, ci si in Europa.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Aceasta operatiuni a avut loc "evident in legatura cu acest caz (al asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, inclusiv in ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declatrat seful politiei Tibor Gaspar. "Piese in vederea condamnarii…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…