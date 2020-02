Stiri pe aceeasi tema

- Mii de slovaci intentioneaza sa demonstreze vineri impotriva coruptiei, la exact doi ani de la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, si cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Slovacia, programate pentru 29 februarie, transmit TASR…

- Un tribunal din Slovacia a condamnat luni, la 15 ani de inchisoare, un barbat acuzat de implicare in uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, in februarie 2018, crima care a declansat ample proteste...

- Unul dintre inculpatii in asasinarea jurnalistului de invetigatie Jan Kuciak si a partenerei sale in Slovacia in 2018 a fost condamnat la 15 ani de inchisoare in cadrul unei intelegeri prin care a pledat vinovat, incheiate luni, a anuntat o purtatoare de cuvant a tribunalului care a organizeaza procesul,…

- Procesul impotriva omului de afaceri acuzat de moartea jurnalistului Jan Kuciak va incepe la 13 ianuarie. Tribunalul a decis ca sunt suficiente dovezi pentru a incepe actiunea in justitie impotriva celor patru in legatura cu crima din februarie 2018, care a declansat proteste masive impotriva…

- Procesul impotriva omului de afaceri slovac Marian Kocner si a trei complici ai acestuia, acuzati de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, va incepe la 13 ianuarie anul viitor, a stabilit joi Tribunalul penal special de la Pezinok, langa Bratislava, in cadrul unei…

- Lista persoanelor sancționate cuprinde atat oficiali guvernamentali cat și oameni de afaceri din Myanmar, Pakistan, Libia, Slovacia, Congo, Sudanul de Sud, Arabia Saudita și Rusia. Printre persoanele vizate se numara și Mohammed Al Otaibi, fost consul general al Arabiei Saudite la Istanbul. Acesta…