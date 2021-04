Slovacia - Lot de vaccinuri Sputnik V, respins de autoritatea sanitară, din cauza compoziției Agentia slovaca insarcinata cu autorizarea medicamentelor a anuntat joi ca nu a fost in masura sa determine securitatea unui lot de vaccinuri rusesti anti-COVID-19 Sputnik V, livrat Slovaciei luna trecuta, intrucat a avut indoieli asupra compozitiei serului din acest lot, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Loturile de vaccin (Sputnik V) utilizate in testele preclinice si studiile clinice publicate de revista Lancet nu au aceleasi caracteristici si proprietati ca acelea importate de Slovacia'', a indicat Institutul national slovac de control al medicamentelor (SUKL).

