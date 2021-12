Stiri pe aceeasi tema

- Slovacii din categoria de varsta 60 de ani si peste vor primi o recompensa financiara daca se vor vaccina impotriva COVID-19 sau vor primi doza booster, intr-o tara cu o rata de vaccinare de numai 46,5%, fata de media europeana de 66,8%, informeaza Reuters si agentia slovaca TASR. Parlamentul a aprobat…

- Adolescenții cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani ar fi protejați pe termen lung impotriva virusului in stadiu avansat daca sunt vaccinați impotriva Covid-19, potrivit unui studiu realizat pe aceasta categorie de varsta, transmite Reuters.

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ieri acordarea unei recompense financiare ucrainenilor care se vaccineaza anti-Covid-19 pentru a-i incuraja astfel sa se imunizeze pe compatriotii sai in mare parte reticenti, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Orice persoana se poate vaccina simultan atat impotriva COVID-19, cat și impotriva gripei, fara ca aceasta sa scada eficiența vreunuia dintre vaccinuri, a transmis joi corpul de experți al OMS, citata de Reuters. „Oricine se poate vaccina cu ambele vaccinuri. Nu se poate vorbi despre o reducere a eficacitații…

- Prefectul Marian Grigoras a informat, sambata, ca in cursul zilei de vineri in judetul Iasi au fost administrate 5.591 doze de vaccin, in crestere cu peste o mie fata de ziua precedenta. Potrivit sursei citate, dintre cele 5.591 doze de vaccin administrate in cursul zilei de vineri, 3.682 sunt imunizari…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de laboratorul farmaceutic american Pfizer si compania germana BioNTech a demonstrat o eficacitate de 90,7% impotriva coronavirusului intr-un studiu clinic efectuat pe copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat vineri Pfizer, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Guvernul Lituaniei a propus miercuri instituirea unei recompense de 100 de euro pentru persoanele in varsta de cel putin 75 de ani care accepta sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, pentru a incuraja cresterea ratei de inoculare in aceasta categorie, una dintre cele mai scazute din UE, relateaza…

- Spania a decis joi sa administreze o a treia doza de vaccinanti-COVID-19 pensionarilor din aziluri, a anuntat Ministerul Sanatatii, scrie News.ro . Comisia Sanatatii Publice de la Ministerul Sanatatii a decis administrarea ”unei doze suplimentare persoanelor care locuiesc in aziluri, avand in vedere…