Slovacia: Jurnalistul Jan Kuciak a fost ţinta atacului în care şi-a pierdut viaţa Jurnalistul slovac asasinat in februarie, in momentul in care se pregatea sa publice o ancheta exploziva asupra presupusei coruptii la cel mai inalt nivel din tara, probabil a fost vizat in mod intentionat, au confirmat miercuri procurorii slovaci, relateaza AFP. Potrivit politiei, care a gasit corpurile lui Jan Kuciak si logodnicei acestuia, Martina Kusnirova, impuscati in locuinta lor, aceasta crima este "foarte probabil" legata de o ancheta pe care o efectuase privind legaturi intre politicieni de rang inalt si mafia din Calabria (Italia), 'Ndrangheta. Procurorul general al Slovaciei, Jaromir… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Giuseppe Pelle, un lider al mafiei italiene, membru al conducerii organizatiei infractionale 'Ndrangheta, a fost arestat in urma unui raid al politiei in satul Condofuri din provincia Calabria, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului de stiri The Local.

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Slovacia, un stat membru al Uniunii Europene cu o populatie de cinci milioane de locuitori, este zguduita din temelii de criza politica provocata de uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, 27 de ani (foto). Acesta impreuna cu prietena lui Marina Kusnirova (foto) au fost gasiti impuscati…

- Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii, unde s-a cantat imnul national, in timp ce termometrul indica minus 5 grade, potrivit ziarului "Pravda", citat de agentia spaniola.Cadavrul jurnalistului si cel al prietenei sale, Martina Kusnirova, au fost descoperite duminica…

- Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a acestuia, in care Kuciak prezinta activitati ale unor membri ai mafiei italiene "Ndrangheta in estul Slovaciei. Kuciak releva in material legaturile intre gruparea criminala si Maria Troskova,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie The Associated Press. Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri…

- In urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, Marek Madaric, ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia, scrie The Associated Press, citat de News.ro . Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…