- Slovacia introduce de luni, 15 februarie, carantina obligatorie de 14 zile pentru calatorii care vor veni in tara, transmite agerpres . Decizia a fost luata in principal din cauza variantei sud-africane a coronavirusului, considerata mult mai contagioasa, care a fost depistata inclusiv in tara vecina…

- Pentru a minimiza riscul de a introduce noi tulpini de coronavirus in tara, toti calatorii ce vor sosi in Scotia vor trebui sa stea in carantina institutionalizata, a anuntat premierul scotian Nicola Sturgeon.

- Turcia inasprește masurile de prevenire a pandemiei de coronavirus. Asta dupa ce, in ultimele saptamani, țara a inregistrat cifre record in ceea ce privește numarul de noi cazuri și de decese. Președintele Erdogan a anunțat impunerea carantinei totale.