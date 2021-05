Slovacia interzice vânătoarea de lupi Lupul va deveni specie deplin protejata in Slovacia, dupa ce țara a implementat o interdicție totala a vanatorii. Vanarea lupilor va fi ilegala in Slovacia, incepand de la 1 iunie, dupa ce țara a adoptat in sfarșit noi reguli conforme cu recomandarile UE. Comisa Europeana a lansat in 2013 o procedura de infringement impotriva Slovaciei, din cauza violarii directivei pentru conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei salbatice. Deși acest lucru a dus la interzicerea vanarii lupilor in siturile Natura 2000, lupii din alte zone au ramas neprotejați: in consecința vanatorii slovaci au omorat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

