Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, premierul slovac Eduard Heger a avertizat ca țara sa va fi urmatoarea ținta daca Rusia va caștiga razboiul din Ucraina și a criticat membrii Uniunii Europene care nu accepta sa-și reduca dependența de sursele de energie din Rusia, in cadrul intalnirii cu oamenii de faceri prezenți la Forumul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, miercuri, in cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca este dispus sa vorbeasca direct cu Vladimir Putin și nu prin intermediari, informeaza Reuters și The Guardian. Volodimir Zelenski a adaugat ca daca președintele rus „ințelege…

- Este posibil ca invazia Rusiei in Ucraina sa fi marcat inceputul celui de-al "Treilea Razboi Mondial", in contextul in care "civilizatia ar putea sa nu mai supravietuiasca", pe motiv ca razboiul a trecut in plan secund amenintarile mondiale, precum pandemiile, schimbarile climatice si lupta impotriva…

- Europa trebuie sa poarte discuții cu Rusia privind posibilitațile de relansare a exporturilor de grau și de alte produse alimentare din Ucraina pentru a preveni o criza alimentara globala, a declarat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu poate fi in interesul Rusiei ca din…

- In mod normal, Rusia ar trebui sa aiba propria "casa" la Forumul Economic Mondial de la Davos, o vitrina pentru liderii de afaceri și investitori, scrie Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Orban a afirmat ca actuala propunere a Comisiei Europene de a interzice importurile de petrol din Rusia ar echivala cu o ”bomba atomica” aruncata asupra economiei ungare. El a adaugat ca Ungaria este pregatita sa negocieze o noua propunere care sa raspunda intereselor sale. Comisia Europeana a propus,…

- Vladimir Putin era nervos sau, poate, doar plictisit. Șeful rus raspundea cu rabdare intrebarilor puse de un mic grup de jurnaliști straini in restaurantul unui modest hotel din Davos. Pana cand o intrebare a parut sa-l irite. S-a uitat spre cel care ii pusese intrebarea, un american, dupa care i s-a…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat, joi, ca Rusia ar putea folosi arme chimice in Ucraina, precizand ca acest lucru face parte „direct din regulile lor de joc”, relateaza CNN, citat de adevarul.ro.