Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua weekend-uri a ajutat la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters.



Din cei 5,5 milioane de locuitori, Slovacia a testat 3,6 milioane, cu exceptia copiilor mici si a unor persoane varstnice, in primul weekend din noiembrie, cei cu rezultate pozitive fiind obligati sa intre in carantina.



La sfarsitul saptamanii trecute, testarea a fost repetata pentru un numar de putin peste…