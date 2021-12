Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia, care detine in prezent cea mai mare rata de infectare cu coronavirus din lume, va incepe de vineri, 10 decembrie, sa relaxeze restrictiile de tip lockdown pe care le-a impus in urma cu doua saptamani, prin redeschiderea centrelor comerciale, insa doar pentru persoanele care s-au vaccinat cu…

- Persoanele de peste 60 de ani care se imunizeaza impotriva COVID-19 cu cea de-a treia doza vor primi 500 de euro, a propus joi ministrul de Finanțe din Slovacia, Igor Matovic, in contextul in care aceasta țara din Europa Centrala se confrunta, in prezent, cu cea mai ridicata rata de infectare cu virusul…

- Ministerul de Finante slovac a propus joi ca persoanele cu varste de peste 60 de ani care se vaccineaza anti-COVID-19 cu doza ”booster” sa primeasca un cec de 500 de euro pe care sa-l poata folosi in sectorul cultural sau in cel gastronomic, ca masura de impulsionare a vaccinarii relativ reduse in Slovacia,…

- Autoritațile de la Bratislava au decis masuri drastice dupa ce cazurile de infectare COVID-19 cresc accelerat, iar rata de vaccinare este scazuta. Persoanele nevaccinate din Slovacia vor avea parte de restricții ca in țara vecina, in doar cateva zile.Slovacia va impune de luni restrictii de mobilitate…

- Rata de infectare in București a trecut de 15 la mia de locuitori, aceasta fiind o noua valoare record pentru Capitala. Astfel potrivit DSP București , incidența infectarilor in Capitala este de 15,1 la mia de locuitori. Cea mai mare e in sectorul 1 – 17,29 la mia de locuitori. In sectorul 3 e cea…

- Restricțiile se inaspresc in Cluj-Napoca de azi. Orașul intra oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 8,50. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 8,50 la mie, incepand de joi se interzice circulația persoanelor…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 8,98, dupa ce sambata a fost de 8,28. Asta in timp ce de duminica barurile și cluburile se in București, concertele sunt permise doar cu participarea publicului pana la 50%, iar circulatia persoanelor nevaccinate in afara locuintei, intre orele 20.00…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi Hotararea numarul 70, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați din anumite domenii…