Slovacia aprobă Ivermectina pentru tratamentul COVID Un medicament pentru tratarea paraziților la animale pare sa fie „tratamentul minune” pentru COVID. Folosit „neoficial”, dar cu rezultate bune, Ivermectina a disparut de pe rafturile farmaciilor. Slovacia este prima țara care autorizeaza folosirea Ivermectinei in tratamentul COVID. Momentan, acordul a fost dat pentru o perioada de șase luni. Acum doua zile, Ministerul Sanatații din Slovacia a primit o solicitare de aprobare a Ivermectinei ca tratament impotriva COVID. Conform Protv.ro , instituția și-a dat acceptul, astfel ca Ivermectina va fi folosita ca și tratament pentru o perioada de 6 luni… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

