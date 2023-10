Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier de stanga al Slovaciei, Robert Fico, l-a invins pe rivalul sau progresist in alegerile parlamentare, dupa ce a facut campanie pentru a pune capat ajutorului militar acordat Ucrainei, arata rezultatele parțiale, scrie Reuters.

- Rezultatele preliminare publicate de Biroul de Statistica al Slovaciei, duminica dimineața, dupa numararea a peste 99% din districte, arata ca partidul SMER, condus de fostul premier slovac Robert Fico a obținut 23,3% din voturi.Partidul liberal „Slovacia Progresista” (PS) a ocupat locul al doilea,…

