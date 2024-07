Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat marți ca Ungaria va bloca urmatoarea transa de finantare a ajutorului militar pentru Ucraina din „Facilitatea Europeana pentru Pace” pana cand Kievul va debloca livrarile de petrol ale companiei ruse Lukoil catre Ungaria si Slovacia, relateaza Reuters,…

- Sunt tensiuni in Europa pe tema petrolului rusesc. Totul a inceput dupa acțiunile Ucrainei.Ungaria si Slovacia au cerut Comisiei Europene sa medieze o procedura de consultare cu Ucraina, dupa ce aceasta din urma a plasat compania petroliera rusa Lukoil pe lista de sanctiuni si a

- Ungaria si Slovacia cer medierea Comisiei Europene dupa ce Ucraina le-a blocat livrarile de petrol de la compania rusa Lukoil, desi importa masiv energie electrica din cele doua tari. Ministrul de externe ungar, mirat de masura Ungariei Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a dkicutat cu omologul…

- Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene sa medieze o procedura de consiliere cu Ucraina, a declarat luni ministrul de externe al Ungariei, dupa ce Kievul a plasat grupul rus Lukoil pe o lista de sancțiuni, oprind livrarile sale catre cele doua țari, potrivit Reuters. Slovacia și Ungaria au intensificat…

- Prin realizarea coridoarelor de solidaritate, UE a investit in infrastructuri de transport in Romania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Ucraina si Republica Moldova, ancorand cele doua tari care au inceput negocierile de aderare la UE in piata unica si in spatiul de transport al UE, a declarat, miercuri,…

- Viata premierului slovac Robert Fico, 59 de ani, nu mai este in pericol, la patru zile dupa atentatul la viata sa, a declarat duminica, 19 mai, vicepremierul Robert Kalinak, relateaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.„Nu mai exista pericol imediat pentru viata sa, dar starea sa ramane…

- Guvernul maghiar nu doreste sa participe in niciun fel la pregatirea militarilor ucraineni si la livrarea de arme, a declarat luni ministrul de externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI, spunand ca Ungaria este pregatita sa reziste „presiunilor enorme” din partea NATO, transmite News.ro.NATO…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…