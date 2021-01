Slovacia a aprobat folosirea Ivermectinei pentru tratarea COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Slovacia a aprobat utilizarea medicamentului Ivermectin in lupta impotriva noului coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de purtatoarea de cuvant a ministerului, Zuzana Eliasova, pentru agentia nationala de presa TASR. Ivermectin va putea fi administrat in tratarea COVID-19…

- Dominika Cibulkova a fost aspru criticata dupa ce a ales sa se vaccineze anti-Covid înaintea persoanelor prioritare. Fosta jucatoare de tenis și-a cerut scuze printr-o postare pe pagina personala de Instagram. Pe lânga scuze, Cibulkova (fosta ocupanta a locului 4 în clasamentul…

- Israelul a autorizat vaccinul anti-Covid al companiei americane de biotehnologie Moderna, devenind astfel prima țara din afara Americii de Nord care da unda verde acestui produs, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Aceasta,dupa ce, in decembrie2020, serul Moderna a fost aprobat in SUA și Canada.…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerul Sanatații cu peste 45 de milioane de lei, in vederea achiziționarii de medicamente necesare pentru tratamentele bolnavilor de Covid-19 și de echipament de protecție pentru cadrele medicale. O parte din suma va fi destinata acordarii unui ajutor umanitar…

- Guvernul a aprobat acordarea de sporuri pentru personalul medical implicat in tratarea infecției cu COVID-19, pe perioada starii de alerta. „Hotararea de Guvern prevede pentru perioada starii de...

- Ministerul Sanatatii al Greciei va proceda vineri la rechizitionarea a doua clinici private, cu tot cu personal, la Salonic. In al doilea oras al tarii, o persoana din trei este contaminata cu coronavirus, transmite Agerpres.