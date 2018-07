Slobozia condamnată Edilul-catastrofa Alexandru Stoica mai vrea o tura la Primaria Slobozia. Autorul celebrei butade «La Slobozia, PSD caștiga și daca pune un balot de paie candidat!» cunoaște adevarul din spatele acestei ziceri. Caci, intr-adevar, la Slobozia PSD va caștiga fiecare runda de alegeri, locale sau parlamentare. In condițiile in care cel mai mare angajator din Ialomița și, implicit din Slobozia, este Spitalul Județean de Urgența, cu peste 1000 de salariați (din care cel puțin jumatate dintre ei sunt slobozeni!), in condițiile in care Primaria Slobozia are 700 de angajați (cu tot cu direcțiile și serviciile… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu adanca tristețe in suflet ne luam ramas bun de la asistenta Flavia Magdau-Tatarau, unul dintre cei mai sufletiști și devotați oameni care au muncit in cadrul Unitații de Primiri-Urgențe a Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Deplangem plecarea prematura dintre noi a colegei…

- Aparatul RMN nou nu este inca disponibil la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Cosmin Popescu, seful Consiliului Judetean Gorj, a precizat ca in data de 6 iunie aparatul va fi pus in functiune. In ultima luna pacientii Spitalului ...

- Asa cum v-am informat, Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti a primit din fonduri guvernamentale un aparat RMN, iar cel de Pediatrie din Pitesti un Computer Tomograf. Ei bine, si sectia de Pediatrie a ...

- Consiliul Judetean Gorj pregateste un proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitare și modernizare secțiile Cardiologie, Endocrinologie și Obstetrica-Ginecologie – Spitalul Județean de Urgenta din Targu Jiu“. Este vorba de cladirea…

- Zeci de autovehicule asteapta reluarea traficului pe drumul national Tulcea-Constanta, in conditiile in care circulatia pe ruta alternativa este sistata incepand de miercuri, 2 mai, din cauza unor exercitii militare care se executa in Poligonul Batalionului de Infanterie Marina Babadag pana la sfarsitul…

- Presedintele organizatiei ALDE Targu-Jiu a reactionat dupa ce, la finele saptamanii trecute, asistentele si infirmierele de la Spitalul Judetean de Urgenta au protestat in curtea unitatii spitalicesti. Eduard Ladaru nu vede de ce angajatii de la stat sunt nemultumiti, avand in vedere…

- In urma accidentului rutier de azi (19 aprilie) dimineața de la Parcul Industrial Sud, un numar de 12 persoane, patru femei și opt barbați au ajuns la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare. Una dintre victime a primit Cod roșu la prezentarea in cadrul UPU, iar doua Cod galben. Imediat dupa anunțarea…

- In timp ce marile centre universitare (Cluj Craiova si Iasi) se confrunta cu riscul pierderii ba-nilor europeni pentru construirea Spitalelor Regionale, presedintele Consiliului Judetean Arges - medicul Dan Manu - este mult mai practic. Pe el il intereseaza dotarea si deschiderea de noi sectii in…