Administrația Soare are la dispoziție pentru anul 2023 un buget de 306 milioane de lei. Obiectivul declarat al acestui an il reprezinta continuarea investițiilor inițiate in anul precedent si demararea altora noi. Bugetul urmeaza sa fie aprobat in urmatoarea ședința a Consiliului Local Slobozia. Un nou record pentru bugetul orașului Administrația Soare a facut publice primele date privind bugetul Sloboziei pentru anul 2023. Conform informațiilor oficiale, bugetul pentru acest an se ridica la 306,1 milioane de lei. Suma este considerata una record, in condițiile in care in anul 2021...