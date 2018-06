Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat la conferința de presa premergatoare finalei de la Roland Garros, pe care o va susține astazi de la ora 16:00 in direct la Eurosport și Pro TV cu americanca Sloane Stephens, ca vrea sa se bucure din plin de aceasta finala. „Cred ca am aceeasi placere, aceeasi bucurie ca am ajuns…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, joaca, sambata, de la ora 16:00, marea finala a turneului de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens, poziția a 10-a in clasamentul WTA. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, transmite LIVE TEXT super-finala French Open, in…

- Simona Halep va disputa, sambata, finala de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens. Adversara ei s-a laudat cu un titlu caștigat, spunand ca Halep mi are astfel niciun avantaj. Ilie Nastase a reacționat. „Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”,…

- Simona Halep și Sloane Stephens se pregatesc pentru ultimul act de la Roland Garros. In ceva mai mult de 24 de ore, arena Philipe Chatrier va gazdui un meci in care Simona poate scrie o noua pagina de istorie pentru tenisul feminin romanesc.

- Simona Halep (1 WTA) e in finala Roland Garros, acolo unde va juca sambata, de la ora 16:00, in fața americancei Sloane Stephens (10 WTA). Marea finala de la Paris va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport și Pro TV. La cateva minute dupa ce Halep a invins-o pe Muguruza, fosta mare campioana…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…

- Prima semifinala de la Roland Garros a probei de simplu feminin va fi cea dintre Simona Halep și Gabrine Muguruza, jocul fiind programat de la ora 16:00, dupa care, in jurul orei 17:30 se vor duela americancele Sloane Stephens și Madison Keys. In varsta de 24 de ani și aflata pe locul 3 mondial, Muguruza…