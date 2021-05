Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Sectia de pompieri Husi a intervenit la accident cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate. La fata locului a fost deplasata si o ambulanta tip…

- Nu știu daca a fost un boem in adevaratul sens al cuvantului, dar știu ca a fost un mare scriitor roman: poet, prozator, dramaturg, traducator și editor. Vom vedea pe parcurs in ce a constat boemia sa. S-a nascut la data de 6 august 1941 in Barlad, intr-o familie de intelectuali cu radacini albaneze.…

- Cred ca nu este iubitor al literaturii sa nu fi auzit de marele dramaturg roman George Astaloș, insa, sunt convins, nu mulți știu ca este și un mare poet. In afara acestor doua genuri a mai scris proza, eseuri, memorialistica, critica și teorie literara și a fost traducator. George (Gheorghe) Astaloș…

- Poeta și memorialista Florența Albu s-a nascut la data de 1 decembrie 1934 in satul Floroaica, comuna Valcelele (in trecut Crucea), din județul Calarași. A fost fiica lui Ion și a Mariei Albu, țarani instariți, situație de pe urma careia a avut de suferit atat in ceea ce privește efectuarea studiilor…

- Se obișnuia, in familiile princiare și nobiliare, ca in locuințele acestora, fie ca erau palate sau castele, sa fie construite saloane cu destinații din domeniul culturii. Aici se produceau mulți artiști de prima mana ai vremii: compozitori, soliști, poeți, actori, pictori ș.a. Din aceste evenimente,…

- UPDATE – Fetita de 1 an si 9 luni care a suferit arsuri grave pe o mare parte din suprafata corporala dupa ce s-a oparit cu ciorba nu poate fi transferata la Bucuresti din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a declarat coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Potrivit acesteia, copilul a…

- Doi copii din Huși, județul Vaslui, au fost transferați de urgența la Spitalul de Copii din Iași cu arsuri pe toata suprafața corpului. In stare cea mai grava este fata de 1 an și 9 luni care ar avea, din estimarile medicilor de pe ambulanța care au intervenit, arsuri pe peste 80% suprafața corporala.…

- Scene șocante vin din județul Vaslui, din municipiul Huși, acolo unde un minor a fost rupt in bataie de alți copii. Atat victima, un elev de clasa a VI-a, cat și agresorii, sunt din Huși. Dupa aparitia imaginilor, politistii au reușit sa identifice victima, dar și pe unul dintre agresori,…