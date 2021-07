"Slaveanskii Bazar 2021": Detalii din culisele celei de-a XXX-a ediții Podcasturi"Slaveanskii Bazar 2021": Detalii din culisele celei de-a XXX-a ediții In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Gleb Lapitsky a oferit mai multe detalii privind organizarea concursului din acest an. Potrivit spuselor sale, in acest an concursul se va desfașura in condiții mai puțin obișnuite. Programul artistic va fi un pic mai restrans, iar toate concertele se vor petrece doar in aer liber. "Vom avea aproximativ 160 de spectacole in aer liber. Atmosfera este una nemaipomenit de frumoasa, cu multa lume buna, artiști, reprezentați din zeci de țari. Este o adevarata explozie de emoții… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md "Vom avea aproximativ 160 de spectacole in aer liber. Atmosfera este una nemaipomenit de frumoasa, cu multa lume buna, artiști, reprezentați din zeci de țari. Este o adevarata explozie de emoții…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Revigorarea relațiilor bilaterale in contextul Dialogului Strategic moldo-american la nivel inalt a fost subiectul discuției dintre președintele Maia Sandu și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Dereck J. Hogan, șeful-adjunct al Misiunii diplomatice a…

- PodcasturiZiua Memoriei și a Durerii: File de istorie ce nu trebuie uitate Pe 22 iunie, Federația Rusa și popoarele altor state independente, constituite pe teritoriul URSS, in tacerea plina de jale, aduc un omagiu memoriei atat tuturor victimelor crimelor fasciste contra umanitații, cat și eroilor…

- PodcasturiExportul de vinuri: Unde se vinde cel mai mult vin moldovenesc In cadrul emisiunii "La Ordinea Zilei", expertul coordonator in vinificație din cadrul Oficiului Național al Viei și Vinului Elizaveta Breahna a precizat ca, in pofida pandemiei, piața vitivinicola din țara noastra a inregistrat…

- PodcasturiExportul de vinuri: Unde se vinde cel mai mult vin moldovenesc In cadrul emisiunii "La Ordinea Zilei", expertul coordonator in vinificație din cadrul Oficiului Național al Viei și Vinului Elizaveta Breahna a precizat ca, in pofida pandemiei, piața vitivinicola din țara noastra a inregistrat…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Familiile cu mulți copii reprezinta temelia viitorului Rusiei, o continuare a istoriei milenare a țarii, națiunii și a poporului unit, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. © Photo : Facebook / Andrei EșanuFamilii din Moldova și Rusia - participante la…

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. Emoțiile pentru participanții la Eurovision 2021 sunt din ce in ce mai mari la cateva ore de la inceperea finalei concursului muzical. Intr-o postare pe pagina sa de Instagram, interpretul rus Filip Kirkorov, care este și producatorul reprezentantei Republicii…

- CHIȘINAU, 21 mai - Sputnik. Participanții la Uniunea Economica Eurasiatica (UEEA) au nevoie de o integrare și mai mare, organizația dispune de un potențial enorm – declarația a fost facuta vineri de președintele de onoare Consiliului Economic Eurasiatic Suprem, fostul președinte al Kazahstanului…

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Sfantul Mormant a fost inspectat inca din Vinerea Mare, imediat dupa Prohod. Cei care fac aceasta verificare - pentru a nu exista nicio banuiala de inscenare - sunt polițiști civili, care nu sunt creștini. © Sputnik / Evghenii PanasencoMiros de cozonac și pasca…