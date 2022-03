‘Slava Ukraini’. Alături de Ucraina (P) De aproape o saptamana, un eveniment abominabil ne-a dat vietile peste cap. Data de 24 februarie va ramane cu siguranta in istorie ca fiind una din cele mai triste zile ale intregii omeniri. Decizia Rusiei de a ataca Ucraina este lipsita de orice urma de compasiune si n-ar fi trebuit sa fie luata niciodata, cu atat mai mult dupa doi ani de pandemie. Este de-a dreptul incalificabila si are urmari catastrofale. Condamnam cu fermitate atacul Rusiei asupra Ucrainei. Ceea ce face acum Federatia Rusa duce la pierderea a zeci mii de vieti si zguduie intreaga ordine mondiala. Deja, pana acum, vorbim… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

