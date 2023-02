”Slava” merge înainte! Statul român plătește 158 milioane de lei pe lună pentru bunăstarea ucrainenilor Romanii platesc, din contribuțiile lor la stat, 158 milioane de lei pe luna pentru peste 75.000 de refugiați ucraineni, care circula sfidatori cu bolizi de lux și se cazeaza la hoteluri de 5 stele. Suma este de 88 de ori mai mare decat banii furați din salariile polițiștilor și militarilor pe luna ianuarie, pe motiv […] The post ”Slava” merge inainte! Statul roman platește 158 milioane de lei pe luna pentru bunastarea ucrainenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

