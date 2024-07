Slătineanul prins cu cocaină în Craiova, condamnat cu executare Tribunalul Dolj a condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare un barbat din Slatina, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Un alt inculpat din dosar a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru detinere de droguri pentru consumul propriu. Potrivit anchetatorilor, in iulie 2021, cei doi inculpati au incercat sa vanda, in Craiova, 250 grame de cocaina. In hotararea instantei se arata ca doar unul dintre inculpati a fost implicat in vanzarea drogurilor. Celalalt barbat, asupra caruia a fost gasit un pliculet cu cocaina, doar l-a adus pe vanzator cu masina la Craiova. Potrivit procurorilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

