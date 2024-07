Stiri pe aceeasi tema

- Slatina se pregatește sa gazduiasca ediția a XXIV-a a Concursului Național pentru copii „Calușul Romanesc”, in perioada 3-7 iulie 2024. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Olt in colaborare cu Palatul Copiilor „Adrian Baran” din Slatina, va aduce pe scena olteana peste 2.000 de copii și tineri…

- In contextul manifestarilor liturgice, culturale, educaționale și misionare de celebrare a Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sectoarele Media și Comunicare, Educațional-Teologic și Cultural, Teatrul Municipal Matei…

- Conform numaratorii paralele a partidelor, PNL a dat o lovitura de imagine in județul Olt, fieful secretarului general al PSD, Paul Stanescu.PNL ar fi caștigat primaria Slatina, prin intermediul lui Mario De Mezzo, fost prefect al județului Olt.

- Tanarul cautat ore in șir in apele raului Olt și gasit fara suflare duminica-dimineața, 2 iunie 2024, era sportiv de performanța, legitimat la un important club din Slatina. Oficialii clubului au reacționat la auzul veștii ca sportivul și-a pierdut viața.

- Pompierii cauta un tanar de 19 ani, din Slatina, disparut in apele raului Olt in dupa-amiaza zilei de sambata, 1 iunie 2024. Tanarul ar fi ieșit impreuna cu un prieten la o plimbare cu skijet-ul. Un accident ar fi pus capat, brusc, cursei celor doi. Cel de-al doilea tanar s-a salvat.

- Angajati din muzeele acreditate si bibliotecile publice din Romania participa, sambata seara, in Piata Victoriei, la un protest impotriva „tratamentului discriminatoriu” la care au fost supusi de toate guvernarile de dupa 1989 si impotriva subfinantarii domeniului „Aceasta parte a culturii romane, ce…

- Persoanele care vor un loc nou de munca au avut șansa sa caute in cadrul bursei generale, organizata vineri, 17 mai 2024, de AJOFM Olt, la Slatina și Caracal. Mulți șomeri au venit doar pentru a primi viza pe carnetul de șomer, in vreme ce angajatorii au mai bifat o participare.

- Trei comune din Argeș se afla in topul localitaților din Romania care au pierdut mai mult de jumatate din populație in ultimii 30 de ani, potrivit ultimului recensamant. Pe primul loc se afla comuna Malnaș din Covasna care a ramas fara 80% din locuitori in ultimii 30 de ani, iar pe locul al doilea gasim…