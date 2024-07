Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Ziua Mondiala a Refugiatului. Peste 10.000 de solicitanți de azil in Romania au fost inregistrați anul trecut. Siria ramane principala țara de origine pentru copiii refugiați. Numai in 2023, numarul solicitanților de azil in Romania a ajuns la 10.483, dintre care 934 copii, 155 dintre aceștia…

- Un roman a fost ucis de un camion pe o autostrada din Italia, unde oprise ca sa ajute o familie cu un copil mic. Iosif Vasile era și el tata și comandantul poliției rutiere din Treviso a spus despre el ca e un erou, scrie cotidianul italian Il Gazzettino.Rominul era angajat al unei firme de contractare…

- Familia multiplului campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, a decis sa scoata la licitație colecția impresionanta de ceasuri a pilotului, la 10 ani de la celebrul accident de ski, care i-a schimbat total viața. Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand Schumacher – care a suferit o leziune…

- Fostul ministru de Externe in Guvernul Filip, Tudor Ulianovschi, a confirmat faptul ca in 2019 numele sau a fost propus de catre ambasadorul de atunci al SUA la Chișinau pentru funcția prim-ministru. Ar fi urmat sa fie un prim-ministru de tranziție pe o perioada de cateva luni de zile pana la alegerile…

- Orașul Iași a fost blocat de inmormantarea lui Costel Corduneanu! Sute de oameni au fost prezenți pentru a-l conduce pe ultimul drum pe celebrul interlop. Familia este devastata de durere in aceste momente.

- Noi informații in cazul femeii ucise de afaceristul turc. Ce a facut victima in ultimele ore din viața. Familia tinerei a vorbit despre relația pe care aceasta o avea cu cel care i-a devenit calau.

- Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne si judecator militar, a murit la varsta de 71 de ani, lasand in urma o cariera remarcabila in domeniul politic si juridic.Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din Bucuresti in 1976 si a activat…

- Marți dimineața, o tragedie a avut loc la reședința ambasadorului Rusiei in București, Valeri Kuzmin, odata cu decesul soției sale. Surse oficiale au confirmat ca soția ambasadorului a fost gasita decedata in timp ce se afla in locuința lor. Potrivit informațiilor furnizate, soția ambasadorului ar fi…