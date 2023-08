Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse fac rau intentionat civililor ucraineni si vizeaza infrastructura critica a exportului de cereale, spune ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Ministrul le-a calificat drept crime de razboi. „Sunt ingrozita de atacurile continue ale Rusiei asupra portului Ismail. Constant, trupele…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca, in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, Romania are inca multe de facut, el subliniind ca cifrele raportate la Comisia Europeana sunt modeste. Ministrul afirma ca, ”in cel mai bun caz”, deseurile reciclabile ajung la groapa de gunoi, existand…

- Politicianul brailean Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost prim-ministru, este pe cale sa primeasca titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Braila, in semn de mulțumire pentru contribuția la realizarea podului de peste Dunare. Propunerea vine din partea primarului social-democrat Marian Dragomir,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in apropiere de Romania, potrivit News.ro.

- Atmosfera sufocanta, la propriu, continua in Romania si in acest weekend. Canicula „inghite” Bucurestiul si mai multe orase din sud, iar de saptamana viitoare revine si in celelalte zone din tara. De sambata seara, de la ora 19.00, pana duminica, la ora 10.00, vremea instabila va cuprinde Banatul, Crișana,…

- In Oltenia, Muntenia, Banat, local in Crisana, Dobrogea, sudul Moldovei si sud-vestul Transilvaniei valul de caldura, canicula si disconfortul termic ridicat vor persista, iar indice temperatura-umezeala (ITU) va continua sa depaseasca pragul critic de 80 de unitati.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inaugurarea podului peste Dunare de la Braila, ca prin inaugurarea acestuia Romania transmite Europei si lumii intregi un mesaj clar: ca vrem, stim si mai ales putem sa ne construim destinul ca o natiune europeana puternica si mandra. „Sunt onorat sa celebram…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod portocaliu și doua avertizari cod galben de vreme rea in Romania. Prima avertizare meteo cod galben este valabila joi, intre orele 12.00 și 21.00. In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul Olteniei…