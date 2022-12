Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Inalți oficiali ai celor mai mari doua puteri ale UE, Franța și Germania, au acuzat SUA ca suprataxeaza gazul natural lichefiat (GNL) și ca folosesc razboiul din Ucraina și criza energetica pentru a obține profit și a face Europa dependenta de gazul sau. Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia era cel…

- Ambasada Rusiei in Italia anunta intr-un comunicat ca Artiom Uss, fiul guvernatorului regiunii siberiene Aleksandr Uss a fost arestat luni pe Aeroportul Malpensa, la Milano. Justitia americana a anuntat luni inculparea a zece persoane, pe care le acuza ca au vandut tehnologie americana Rusiei, iar o…

- Razboiul a ingropat rațiunea sub lespezi de propaganda furnizate de agresor (Rusia), de agresat (Ucraina) și de hegemonul interesat sa intrețina o stare de tensiune globala care nu se mai termina (SUA). Europa tremura din toate incheieturile. Indiferent cat gaz mai avem, e bine totuși sa ținem aprinsa…

- Tarile europene au umplut rezervoarele de stocare la aproximativ 90% din capacitatea lor, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaze ca raspuns la sanctiunile occidentale impuse in urma invaziei sale in Ucraina. Preturile gazelor, care au crescut in lunile de dupa invazia din februarie, s-au retras. Dar…

- Miniștrii de finanțe ai UE au ajuns marți (4 octombrie) la un acord privind colectarea a 20 de miliarde de euro de pe piața de carbon a blocului pentru a sprijini tranziția de la energia ruseasca, deschizand calea pentru discuții cu Parlamentul European in vederea finalizarii planului. Acordul de marți…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…