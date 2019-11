Skytrax a ales cele mai bune 10 companii aeriene din lume in 2019: o singura companie din Europa a prins clasamentul

Stiri pe aceeasi tema

- Mastercard (MA) și Revolut au anunțat, marți, un nou parteneriat prin care urmeaza sa lanseze primele carduri pe piața americana pana la final de an, potrivit Mediafax.Aceasta strategia are drept scop extinderea parteneriatului dintre cele doua companii, care presupune emiterea cardurilor…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ocupa locul 144, dintr-un total de 354, in topul celor mai bune instituții de invațamint superior din Europa de Est și Asia Centrala. Clasamentul a fost realizat de QS University Rankings. In topul universitaților din Romania, USV ocupa locul 11. Topul QS…

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline. "Oferta a fost plasata pentru toate operatiunile din Europa de…

- De la care trase de cai la servicii complete de transport Ceea ce a inceput in 1919 ca o afacere de distribuire de bauturi a crescut intr-o companie internationala, cu un concept complet pentru intregul sector de transport. In acest an, Heisterkamp Tansport Solutions isi sarbatoreste cea de-a 100-a…

- Companii romanești din industria ambalajelor si a soluțiilor de ambalare isi prezinta produsele, alaturi de cei mai mari actori din piata de packaging din Europa, in fața unui numar estimat de 45.000 de vizitatori ai targului FachPack din Germania, care se desfasoara in perioada 24-26 septembrie 2019.…

- Companii romanesti din industria ambalajelor si a solutiilor de ambalare isi prezinta produsele, alaturi de cei mai mari actori din piata de packaging din Europa, in fata unui numar estimat de 45.000 de vizitatori ai targului FachPack din Germania, care se desfasoara in perioada 24-26 septembrie…

- Peste 30 de companii participa la Targul National de Agricultura - editia a 23-a, care se va organiza saptamana aceasta la Braila, judet recunoscut pentru potentialul sau agricol, aici aflandu-se cea mai mare exploatatie din Europa, Insula Mare a Brailei.

- Pilotii British Airways urmeaza sa intre in greva pe 9, 10 si 27 septembrie din cauza undei dispute privind plata, au declarat reprezentantii British Airline Pilots Association (Balpa), potrivit BBC. Pilotii British Airways urmeaza sa intre in greva pe 9, 10 si 27 septembrie din cauza undei dispute…