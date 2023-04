Viitoarele norme de poluare Euro 7 reprezinta un subiect foarte controversat, in special in randul producatorilor de automobile. Noile norme ar urma sa intre in vigoare in 2025, insa mai mulți producatori au avertizat ca, din cauza normelor, mașinile mici de oraș cu motoare termice ar urma sa devina prea scumpe pentru clienți. Acum, din cauza acestui lucru, mai multe modele subcompacte sunt in pericol sa dispara din peisaj in...