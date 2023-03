Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Ungaria si Slovacia au discutat luni schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie la vehiculele…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…