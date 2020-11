Skoda a patentat un sistem de centuri iluminate cu LED Skoda a gandit un sistem nou de avertizare pentru nepurtarea centurilor de siguranta: montarea de LED-uri in catarama centurii. Practic, butonul de decuplare al centurii — colorat universal in rosu — este inlocuit cu plastic transparent, iar in catarama centurii sunt montate LED-uri. La intrarea in masina, acestea lumineaza intr-un joc de culori, pentru a fi mai usor de reperat de catre pasageri. Apoi, la pornirea masinii, se coloreaza &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

