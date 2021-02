Skoda a oferit o primă imagine a generației a patra a Fabia Skoda a oferit o prima imagine a celei de-a patra generații FABIA. Intr-o imagine de silueta, linia acoperișului sugereaza noile proporții ale mașinii mici, care se bazeaza pentru prima data pe kitul de instrumente transversale modulare MQB-A0 al grupului Volkswagen. Premiera mondiala a noului Skoda FABIA este stabilita pentru primavara anului 2021. Platforma MQB-A0 imbunatațește spațiul interior și accepta utilizarea sistemelor de asistența de ultima generație și a caracteristicilor de conectivitate. . Odata cu trecerea la setul de instrumente transversale modulare a grupului Volkswagen, Skoda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

