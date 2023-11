Stiri pe aceeasi tema

- Silueta perfecta se menține cu mult efort, iar Diana Șucu știe acest lucru! Soția lui Dan Șucu este dispusa sa depuna eforturi pentru a ramane veșnic tanara și nimic nu este prea greu cand vine vorba despre felul in care arata! Paparazzii Spynews.ro au filmat-o in timpul liber, cand descoperea secretul…

- Fara doar și poate, Alexandru Chipciu a muncit mult de-a lungul anilor pentru a se bucura de cariera pe care o are astazi. Fotbalistul știe sa o rasfețe pe femeia in brațele careia și-a gasit fericirea, dar, cu toate ea, el nu ii neglijeaza nici pe fani. Iata cum se imparte sportivul intre viața personala…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fot cu „ochii” pe fostul tenismen și pe soția sa, Ioana, iar lucrurile nu par prea bune intre soți. Au ieșit de la cumparaturi separat, existand tensiune intre ei. Iata cum au fost vazuți de paparazzi, in parcarea de la mall.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat Valeria Iordanescu, soția fostului selectioner al Romaniei. Iata cum a fost suprinsa, de aceasta data, partenera lui Anghel Iordanescu de catre PAPARAZZI SpyNews.ro, cand credea…

- Adrian Nastase și soția lui radiaza de fericire atunci cand sunt in preajma nepoților lor! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Iata dovada clara ca sunt bunici model, foarte implicați atunci cand vine…

- Liliana Șumudica are o rabdare de fier! Soția celebrului antrenor nu se lasa impresionata prea repede și are mare grija sa se gandeasca de doua ori atunci cand este la cumparaturi. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Considerata un maestru in tot ce inseamna protocol regal și bune maniere, fiecare apariție a Prințesei de Wales este impecabila, nu face niciodata vreun pas greșit. Kate Middleton a reușit sa surprinda cu un gest neașteptat pe care l-a facut in public. Soția lui William s-a descalțat de fața cu toți…