- Generalul Vadim Skibitsky, sef adjunct al serviciului ucrainean de informatii militare, spune ca Rusia nu are de gand sa inceteze razboiul si operatiunile din Ucraina. Vadim Skibitsky a participat la emisiunea InSecuritate de la Aleph News: Adjunctul serviciului ucrainean de informatii militare declara…

- Intreaga armata a Rusiei ar trebui sa fie desemnata ca organizatie terorista, pentru ca a ucis maai multi civili decat toate organizatiile teroriste la un loc, a declarat Dan Rice, consilierul sefului armatei ucrainene, Valeri Zaluzni, potrivit Ukrinform. "Sunt de acord suta la suta ca Rusia ar trebui…

- Marți, 2 august, Kremlinul le-a transmis americanilor ca nu mai este mult timp pana cand negocierea unui nou acord de reducere a armamentului nuclear („New START”) nu va mai fi posibila și ca daca actuala ințelegere, care este valabila pana in 2026, nu va fi inlocuita cu una noua securitatea globala…

- De la inceputul invaziei din Ucraina, in februarie, mii de soldați ruși aflați sub contract și angajați ai Garzii Naționale au refuzat sa plece pe front, scrie publicația independenta rusa de limba engleza The Moscow Times . Fiecare zi a lui Andrei Rinchino, un consilier juridic rus care traiește in…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Rusia este atat de lipsita de echipamente moderne, pregatite pentru lupta, incat a adus in Uraina tancuri vechi de 50 de ani din depozite, relateaza Ministerul britanic al Apararii (MoD), conform Sky News. Kremlinul aduce tancurile de lupta T-62 pentru a-și sprijini forțele din sud, susține Marea…

- Ucraina trebuie sa fie capabila sa negocieze cu Rusia de pe o pozitie de forta, astfel incat Moscova sa nu fie incurajata sa adopte alte actiuni agresive, a declarat, miercuri, sefa guvernului eston Kaja Kallas, potrivit Reuters. ''Este mult mai periculos sa cedam in fata lui Putin decat sa il provocam.…