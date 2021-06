Skatepark Rozelor de nivel european, aproape de finalizare - FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Noi nu avem inca legislație adaptata la nivel european pentru a revinde vaccinurile, a declarat marți Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Președintele campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a spus ca in Romania se iau in calcul cele trei mecanisme: de donație, de revanzare…

- Lucrarile de reabilitare a strazii Muntele Gaina, executate de firma SC Drumuri Bihor SA, in baza acordului-cadru de intreținere-reparații strazi in municipiul Oradea, urmeaza a fi finalizate pana la mijlocul lunii iunie, potrivit Primariei Oradea.

- Axa prioritara 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacitații IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja in procesele de inovareContract de finanțare Nr. M2-1597 din 08-12-2020Granturi ...

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…

- Lucrarile de reabilitare a DJ 186-Valea Izei sunt aproape de finalizare, afirma Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. Drumul, unul important pentru maramureșeni și turiști, ar urma sa fie gata la toamna. ”Lucrarile de reabilitare a Drumului Județean 186-Valea Izei avanseaza in ritmul…

- Proiectul european, care presupune lucrari de restaurare si conservare ale Complexului National Muzeal Curtea Domneasca (CNMCD) din municipiul Targoviste, este acoperit in proportie de peste este 60%, anunta CJ Dambovita.

- Indicele european de referința STOXX 600 a atins marți un record, recuperand toate pierderile provocate de pandemie, pe masura ce investitorii au pariat pe o redresare economica rapida la nivel mondial, stimulata de planurile de stimulare și de programele de vaccinare, relateaza Reuters. Indicele…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost recent protagonistul unui episod jenant. Intr-o intalnire online cu omologii europeni, acesta a fost prins nepregatit, motiv pentru care a invocat probleme tehnice. Ulterior, cand i s-a dat din nou cuvant, a gresit tema dezbaterilor. Miniștrii sanatații…