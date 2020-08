Skatepark „Chindia” va fi inaugurat luna viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Noul parc din Florești a fost inaugurat spre bucuria celor mici care au venit in numar mare sa vada noul centru al distracției din comuna. Cei mici au fost incantați de echipamentele din parc, dar mai ales de aleile pe care se pot da in voie cu bicicletele și trotinetele.Parcul are 15 mii de metri patrați…

- Luni, 17 august, primarul Mircia Gutau, alaturi de viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu, a inaugurat lucrarile de reabilitare realizate in ultima perioada la Scoala Waldorf. Investitia cu o valoare de peste 700.000 lei a constat in amenajari interioare la parter si etaj (placarea pardoselilor…

- Inaugurat in septembrie 2018, skatepark-ul din Campina, o investiție de 100.000 euro, cu care Primaria se mandrește, este pustiu in cea mai mare parte a timpului. Rar se intampla sa vina aici copii sau tineri cu biciclete, role ori skateboard-uri. De folosit ce este, skatepark-ul a inceput sa fie napadit…

- La Cinematograful „Independenta, lucrarile de reabilitare si modernizare continua conform graficelor stabilite.”Astfel-spune primarul Cristian Stan- in aceasta toamna, un adevarat simbol al municipiului Targoviste va fi redat orasului, rezolvan-du-se in acelasi timp si o problema importanta din zona…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a anuntat ca saptamana aceasta au debutat lucrarile de executie aferente proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL – LOT 4” (ROMLUX).Investitia cuprinde lucrari de modernizare a strazilor Liliacului, Ciocarliei, Zorilor si Ialomitei,…

- Investitia in valoare de 26.200.000 de lei, cu TVA, va presupune reabilitarea aleilor, conservarea Teiului lui Eminescu, reconstructia foisorului fanfarei cu o capacitate mai mare, reorganizarea compozitiei obiectelor de arta si restaurarea acestora, reabilitarea Aleii Junimistilor, dotarea cu mobilier…

- Ziarul Unirea FOTO| Florea Grup se extinde la nivel național. A inaugurat o fabrica de pavaje la Ploiești Florea Grup a dorit sa sarbatoreasca ieri dupa-masa inaugurarea ,,Petra Pavaje” din Ploiești, postand urmatorul mesaj pe rețelele de socializare: ,,Investiția in acest proiect depașește 10 milioane…

- DERBEDEI… Nici bine nu s-a inaugurat ieri dimineața Parcul „Mihai Eminescu”, ca la lasarea serii cațiva indivizi din cartierul Deal, au incins o bataie cu pumni și cuțite. Totul ar fi pornit de la cearta petrecuta in același parc intre doua fete naravașe. Baieții au sarit și ei in ajutor dar mult mai…