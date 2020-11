Spitalul Județean de Urgența din Suceava nu mai are niciun pat liber la Terapie Intensiva, pentru a treia zi consecutiv, in timp ce 76 de pacienți au forme severe și grave de boala. Prefectura Suceava anunța ca din totalul celor 535 pacienți internați la SJU, 198 pacienți sunt diagnosticați cu coronavirus, alți 86 sunt in zona tampon si 251 pacienti sunt cu afectiuni non-COVID. Din totalul pacientilor COVID, 108 prezinta forme medii ale bolii, 14 prezinta forme usoare, 57 prezinta forme severe, 19 cu forme grave sunt internati in sectia ATI, noua fiind ventilati mecanic. In acest moment, spitalul…