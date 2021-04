Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții in stare grava din Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, inclusiv cei din secția ATI-Covid, pot fi vizitați de membri ai familiei, cu respectarea unor condiții stricte pentru prevenirea infectarii cu SARS-CoV-2. Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a ...

- Cantaretul Nelu Ploiesteanu a murit, noaptea trecuta, dupa ce a petrecut aproape doua saptamani in stare critica la spital. Artistul de 70 de ani avea COVID in forma grava. Nu a vrut sa renunte la muzica nici in pandemie si a continuat sa cante intr-un restaurant. Tocmai la o petrecere de 8 martie s-ar…

- Toate cele 10 paturi din Sectia de terapie intensiva COVID a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe sunt ocupate iar printre pacientii aflati in stare grava se numara si o persoana care a primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, a declarat, miercuri, conducerea institutiei.…

- Centrul de vaccinare anti-COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, deschis la inceputul acestui an pentru personalul din sistemul sanitar, a fost inchis miercuri, a anuntat conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Centrul de vaccinare anti-COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, deschis la inceputul acestui an pentru personalul din sistemul sanitar, a fost inchis miercuri, a anuntat conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, in cadrul unei…

- Trei persoane diagnosticate cu COVID-19 dupa ce au fost vaccinate cu prima doza sunt internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, informeaza conducerea institutiei. Doua dintre acestea se afla sub tratament in sectiile infectioase, iar alta la Terapie Intensiva. 51 de pacienti infectati…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a stabilit un nou protocol de testare pentru depistarea COVID-19 la pacientii care urmeaza sa fie internati pentru interventii medicale sau tratament. Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert, pacientii care necesita internare de zi vor fi…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va demara luna viitoare o noua tura de vaccinare anti-COVID-19 in randul personalului medical, pe liste inscriindu-se pana acum circa 150 de persoane care, din diverse motive, nu s-au vaccinat in prima etapa. Managerul spitalului, Andras Nagy…