Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Suceava, Alexandru Calancea, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in lunile noiembrie-decembrie va fi nevoie de dublarea sau triplarea numarului de paturi pentru COVID-19, relateaza Agerpres.„Previziunilesunt sumbre si vom avea nevoie de dublarea…

- Alti 201 doljeni au fost confirmati cu noul coronavirus in 24 de ore, conform bilantului de miercuri, 21.10.2020. In total, 4806 de oameni din judet au fost infectati cu Covid-19 de la debutul pandemiei. Numarul total de teste efectuate pana ieri in Dolj era de 43384, ceea ce inseamna ca 11% dintre…

- Toate locurile spitalului modular construit ca sectie exterioara cu paturi ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov si destinat tratarii pacientilor cu COVID-19 aflati in stare grava sunt ocupate, insa s-a reușit suplimentarea capacitații pentru bolnavii cu coronavirus, la spitalul…

- Vineri, 16 octombrie, este ultima zi in care Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova mai face teste la cerere. Managerul unitatii medicale, Laurentiu Ivanovici, spune ca s-a luat aceasta decizie ca urmare a cresterii solicitarilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj din ultimul timp, pe fondul…

- Se face lumina in privinta costurilor cu asistenta medicala si tratamentele necesare pentru pacientii cu coronavirus. Gazeta de Sud a abordat subiectul in materiale anterioare, incercand sa obtina de la unitatile medicale din Craiova cifre transparente privind cheltuielile asociate Covid din spitale.…

- Duminica, 13 septembrie, Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova a avut parte de un record negativ al pacientilor internati in spital confirmati cu Covid in 24 de ore. 15 persoane ajunse la Unitatea pentru Primiri Urgente (UPU) au fost depistate cu noul coronavirus. „Am avut 15 cazuri confirmate…

- Medicul de familie Cristiana Pirsoi a decedat la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat constant in urma contractarii virusului Sars-Cov2. Colegii de breasla au facut anuntul pe retelele de socializare. Fiica sa lansase un apel pentru donarea de plasma in urma cu trei…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava avea, duminica, 349 de paturi libere, din care 31 pentru pacienți cu Covid-19, 213 in sectorul non-Covid și 105 pentru zona tampon. La unitatea ATI (terapie intensiva) erau disponibile 4 paturi pentru pacienți non- Covid și 26 de ...