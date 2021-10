SJU Alba Iulia a primit 60 de flacoane de Remdesivir: Câți pacienți vor beneficia de medicamentul anti-COVID SJU Alba Iulia a primit 60 de flacoane de Remdesivir: Cați pacienți vor beneficia de medicamentul anti-COVID SJU Alba Iulia a primit 60 de flacoane de Remdesivir: Cați pacienți vor beneficia de medicamentul anti-COVID Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a primit 60 de flacoane de Remdesivir, dintr-un total de aproape 5700, pentru pacienții sai. Potrivit reprezentanților SJU Alba Iulia, care au raspuns unei solicitari ziarulunirea.ro, de aceste flacoane vor beneficia zece pacienți ai unitații medicale. Flacoanele din medicamentul Remdesivir au ajuns la 98 de spitale din Romania, anunta, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

